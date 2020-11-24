24 Ноября 2020
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Общество Тюменская область
инвалид, инвалидное кресло (2015) | Фото: med-heal.ru

В Тюменской области состоится II региональный специализированный форум-выставка "ВозМОЖНОсти"

В Тюменской области состоится II региональный специализированный форум-выставка "ВозМОЖНОсти", проведение которого приурочено к Международному дню инвалидов. В этом году форум-выставка пройдет в дистанционном формате: на сайте и на телеканале "Тюменское время". Начало в 11 часов 3 декабря 2020 года.

Мероприятие объединит ведущие организации региона, оказывающие услуги людям с инвалидностью. Его цель — аккумулировать максимум информации о том, какие услуги, товары, продукты реализуются в настоящее время в Тюменской области для инвалидов, детей-инвалидов и членов их семей, и рассказать, как ими воспользоваться.

Посетителей ждет насыщенная программа: выступления известных спикеров, экспертов в области психологии, педагогики, здравоохранения, спорта, культуры, занятости, мастер-классы, мотивационные практикумы, онлайн-игра на развитие софт скиллс, веб-квест по профориентации и многое другое. Кроме того, на сайте форумвозможности.рф пройдет виртуальная выставка, на которой будет презентована деятельность различных организаций, предоставляющих реабилитационные и абилитационные услуги и реализующих товары реабилитационной направленности.

В период работы форума-выставки на каждом виртуальном стенде будут работать онлайн-консультанты.

Организаторы мероприятия: департамент социального развития Тюменской области, областной центр реабилитации инвалидов при поддержке правительства Тюменской области и региональных общественных организаций инвалидов.

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В Тюменской области состоится II региональный специализированный форум-выставка "ВозМОЖНОсти"

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Теги: возможности, форум, инвалидность



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