В Екатеринбурге изменился порядок зачисления детей в школьные учреждения

В связи со вступлением в силу 2 сентября 2020 г. приказа Министерства просвещения РФ №458, изменены сроки подачи заявлений и порядок зачисления детей в первые классы. Об этом рассказала заместитель начальника департамента образования администрации Екатеринбурга Елена Кречетова.

По ее словам, в прошлом учебном году, помимо приема первоклассников 1 февраля, был также создан дополнительный период зачисления для детей льготной категории. В связи с этим, приемная кампания 2021 г. будет проходить в два этапа: с 1 апреля по 30 июня для детей, проживающих на закрепленной территории, и детей граждан, имеющих первоочередное и преимущественное право зачисления, а также с 6 июля по 5 сентября для всех остальных, включая и льготные категории. Помимо этого, в данный период можно будет подавать заявления на свободные места.

Опекуны могут подать заявление через операторов почтовой связи общего пользования заказным письмом с уведомлением о вручении или с помощью электронной почты или информационной системы образовательного учреждения.

"Конечно, остались способы, которыми пользовались в прошлые годы. Родители могут непосредственно обратится в образовательную организацию в часы работы приёмной комиссии (график работы будет размещён на сайте каждой школы). Также можно будет воспользоваться услугами МФЦ или ЦМУ. Остаётся основной способ подачи заявлений для наших жителей – единый портал государственных и муниципальных услуг", – рассказала заместитель начальника департамента образования.

По заявлению Елены Кречетовой, к 15 марта следующего года департамент издаст административный регламент по зачислению в образовательные учреждения. Там и будут прописаны все сроки и способы подачи заявлений. Соответствующий документ будет размещен на сайтах всех школ. На данный момент известно, что в новом учебном году в школы Екатеринбурга направится около 22 тыс. первоклассников.