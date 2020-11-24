В Челябинской области в 2020 году благоустроено 227 общественных территорий и 209 дворов

Депутаты на заседании комитета ЗСО по строительной политике обсудили ход реализации на территории Челябинской области в 2020 году мероприятий регионального проекта "Формирование комфортной городской среды" и планы на 2021 год, передает корреспондент Накануне.RU.

Проект реализуется с 2017 года. За это время было благоустроено 429 общественных территорий и 1 тыс. 791 двор. Общий объем финансирования составил 3,6 млрд руб. В текущем году на реализацию проекта направлено 1 млрд 479 млн рублей, из них федеральных денег 1 млрд 264 млн, областной бюджет – 214 млн и софинансирование местных бюджетов – 33 млн рублей.

Средства были направлены во все муниципалитеты на реализацию 436 объектов - 209 дворовых территорий и 227 общественных территорий.

В настоящий момент работы выполнены на 99,4%. В частности, завершены работы на 190 дворовых территорий, на 19 объектах в стадии завершения. Также завершены работы на 213 общественных территорий, на 14 объектах в стадии завершения. Кассовое исполнение составляет 969 млн руб.

В 2021 году финансирование проекта будет сокращено на 10%, об этом регионы уведомил Минстрой России. В Челябинской области в следующем году на реализацию проекта будет направлено порядка 1 млрд 200 млн руб. Средства будут выделены во все муниципалитеты области.

Депутаты выразили обеспокоенность, что должного содержания общественных пространств, благоустроенных по проекту несколько лет назад, не ведется. Первый замминистра строительства и инфраструктуры Челябинской области Иван Белавкин отметил, что содержание общественных территорий закрепляется за муниципалитетами на средства местных бюджетов. В связи с этим было принято решение на каждом округе провести ревизию таких объектов и по ее итогам заслушать представителей муниципалитетов по вопросу содержания общественных территорий.