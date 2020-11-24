24 Ноября 2020
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нижневартовск (2013) | Фото: Накануне.ru

В столице Самотлора стартовал смотр-конкурс "Новогодний Нижневартовск"

Жителей и предпринимателей Нижневартовска приглашают поучаствовать в смотре-конкурсе новогоднего оформления фасадов и прилегающих территорий предприятий. Он пройдет с 14 по 18 декабря. Принять участие в первенстве могут жители города, лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, муниципальные учреждения, государственные учреждения, предприятия жилищно-коммунального хозяйства, подавшие заявки на участие в "Новогоднем Нижневартовске", сообщили Накануне.RU в мэрии.

Смотр-конкурс проводится по номинациям "Лучшее оформление фасадов зданий и прилегающих к ним территорий школ", "Лучшее оформление фасадов зданий и прилегающих к ним территорий детских дошкольных учреждений", "Лучшее оформление дворовых территорий и снежных игровых площадок", "Лучшее оформление фасадов зданий и прилегающих к ним территорий муниципальных унитарных предприятий, государственных и муниципальных учреждений и коммерческих предприятий (где работают до 300 сотрудников)", "Лучшее оформление фасадов зданий и прилегающих к ним территорий муниципальных унитарных предприятий, государственных и муниципальных учреждений и коммерческих предприятий (до 300 сотрудников)", "Лучший символ года".

Заявки на участие представляются секретарю конкурсной комиссии с 7 по 11 декабря по адресу улица Мусы Джалиля, дом 14, кабинет 105 или на адрес электронной почты SkomorohovaLI@n-vartovsk.ru. Комиссия оценивает выполнение условий смотра-конкурса с выездом на место 15 и 16 декабря. В каждой номинации определяются победители с присуждением трех призовых мест. Итоги подводятся комиссией не позднее 18 декабря и будут размещены на сайте и в средствах массовой информации.

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В столице Самотлора стартовал смотр-конкурс "Новогодний Нижневартовск"

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Теги: Новогодний Нижневартовск, смотр-конкурс



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