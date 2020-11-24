Бывший посол Канады на Украине заявил о внешнем управлении

Бывший посол Канады на Украине Роман Ващук прочитал лекцию о западных реформах в стране и заявил, что было допущено множество ошибок. Но интереснее всего то, что он признал: Запад напрямую управляет Украиной, чем вызывает массовое недовольство населения.

Ващук отметил, что переворот 2014 года принимало далеко не все население. А новая власть делала то, что ей указывали на Западе, презирая собственное население.

"[Реформы] были популярны в Вашингтоне, в министерстве финансов в Оттаве, но не в Христиновке или Мелитополе. То, что оздоровило с нашей западной точки зрения украинскую экономику, часто воспринималось на Украине как одна катастрофа за другой", - сказал он.

Ващук признал, что навязчивое внешнее управление стало всем надоедать. Запад не считается с мнением большинства и продвигает то, что ему нужно. При этом не торопится реально помогать.

"Страна - лабораторный кролик", - признал экс-посол.

Интересно, что, согласно опросу 2018 года, 75% украинцев считают, что страна полностью или частично находится под внешним управлением. В независимость верят лишь около 15% населения.