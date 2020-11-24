Вице-президент "Лукойла" призвал готовиться к отказу Европы от российской нефти

Вице-президент по стратегическому развитию компании "Лукойл" Леонид Федун полагает, что к 2040 г. будет сокращаться потребление нефти, что приведёт к отказу от "черного золота" из России, передаёт корреспондент Накануне.RU.

"Это неизбежно. Европейский нефтяной рынок будет сокращаться и к 2040 г. может уменьшиться в два раза, согласно прогнозу ЕС. По газу падение будет, но не такое сильное, пока цена на него будет низкой. В первую очередь, они избавляются от угля. В ЕС планируется ввести норму о содержании водорода в метане до 5%, так что потребление традиционного газа может сократиться к 2040 г.", - сказал он в интервью "Ъ".

Он добавил, что компания отказывается от планов по строительству гигантских нефтегазохимических комплексов – ситуация на рынке меняется, и появляются технологии, которые позволяют сделать практически бесконечной вторичную переработку пластиков. За счёт этого с рынка в будущем уйдет спрос на 3–5 млн баррелей в сутки, полагает Федун.

Он уточнил, что в "Лукойле" считают обоснованной цену на нефть в $50 за баррель.

"Даже по сценарию SDS МЭА "Лукойл" к 2035 г. сохраняет добычу на текущем уровне, поскольку все наши brownfield-проекты и значительная часть greenfield остаются рентабельными и при цене $40 за баррель. Именно такой ценовой уровень является точкой отсечения всех новых проектов. В радикальном климатическом сценарии выпадает значительная часть проектов глубоководной и трудноизвлекаемой нефти, а доля традиционных поставщиков — ОПЕК и России — может вырасти до 60% от общего производства", - уточнил он.