24 Ноября 2020
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Татьяна Голикова, деловой завтрак на ПМЭФ-2019 (2019) | Фото: forumspb.com

Голикова назвала шесть регионов, где свободно менее 10% коечного фонда для коронавирусных больных

Вице-премьер российского правительства Татьяна Голикова назвала шесть регионов страны, где остается менее 10% свободного коечного фонда для коронавирусных больных.

Во время заседания Координационного совета уполномоченных по правам человека в России Голикова сообщила, что это Крым, где занято 93,6% мест в больницах, Орловская область (92,7%), Мордовия (92,1%), Ивановская (92%) область, республика Коми (90,6%) и Санкт-Петербург (90,3%). "Это регионы, где сложилась наиболее критичная ситуация с COVID-19", - отметила она.

В целом по России занято 78,2% мест в больницах для заразившихся коронавирусом. Рост новых случаев стабилизировался в 29 регионах, в 19 из них суточный прирост держится на высоком уровне.

Массовая вакцинация от коронавируса, по словам Голиковой, планируется со следующего года.

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Голикова назвала шесть регионов, где свободно менее 10% коечного фонда для коронавирусных больных

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Теги: татьяна голикова, коронавирус, коечный фонд



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