Племянницу бизнесмена Быкова обвинили в мошенничестве на 40 млн рублей

В Красноярске предъявили обвинение в мошенничестве женщине и двоим ее знакомым из-за незаконного оформления в собственность недвижимости. Им избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

По данным источника "Интерфакса" речь идет о племяннице ранее арестованного бизнесмена Анатолия Быкова.

По данным следствия, в 2014 году подозреваемые незаконно оформили право собственности на нежилое помещение в Центральном районе Красноярска стоимостью 39,9 млн рублей. В 2015 году помещение решением суда было возвращено в собственность мэрии города.

Напомним, ранее самого Быкова также заподозрили в неуплате налогов. Суд арестовал имущество красноярского бизнесмена на сумму 81 миллион рублей.

Бизнесмен был задержан 7 мая в Красноярске и отправлен под арест. В начале сентября Быкову было предъявлено окончательное обвинение в организации двух убийств. 22 октября суд перевел бизнесмена под домашний арест. Однако в тот же день его задержали снова. Суд отправил бизнесмена под арест до 21 декабря.