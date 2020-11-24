Племянницу бизнесмена Быкова обвинили в мошенничестве на 40 млн рублей

24 Ноября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Эрдоган начинает и выигрывает?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Происшествия Сибирский ФО В России
Анатолий Быков (2020) | Фото: bykov.info

Племянницу бизнесмена Быкова обвинили в мошенничестве на 40 млн рублей

В Красноярске предъявили обвинение в мошенничестве женщине и двоим ее знакомым из-за незаконного оформления в собственность недвижимости. Им избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

По данным источника "Интерфакса" речь идет о племяннице ранее арестованного бизнесмена Анатолия Быкова.

По данным следствия, в 2014 году подозреваемые незаконно оформили право собственности на нежилое помещение в Центральном районе Красноярска стоимостью 39,9 млн рублей. В 2015 году помещение решением суда было возвращено в собственность мэрии города.

Напомним, ранее самого Быкова также заподозрили в неуплате налогов. Суд арестовал имущество красноярского бизнесмена на сумму 81 миллион рублей.

Бизнесмен был задержан 7 мая в Красноярске и отправлен под арест. В начале сентября Быкову было предъявлено окончательное обвинение в организации двух убийств. 22 октября суд перевел бизнесмена под домашний арест. Однако в тот же день его задержали снова. Суд отправил бизнесмена под арест до 21 декабря.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Племянницу бизнесмена Быкова обвинили в мошенничестве на 40 млн рублей

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: анатолий быков, племянница бизнесмена быкова, мошенничество



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети