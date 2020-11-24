В школе имени Гагарина на Среднем Урале учеников кормили просрочкой

Прокуратура и Роспотребнадзор обнаружили нарушения в столовой средней школы №3 им. Ю.А. Гагарина в уральском городе Туринск.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, нарушения были выявлены в организации школьного питания и обеспечении детей горячими обедами. Проверка показала, что в столовой хранились хлебобулочные изделия с истекшим сроком годности, предназначенные для учащихся.

Было установлено, что услуги по организации горячего питания в школе оказывает ООО "Комбинат школьного питания". Как добавили в прокуратуре, контроль за сроками годности продуктов сотрудниками организации никак не осуществлялся.

В отношении комбината и заведующей производством школьной столовой возбудили административное дело. В результате ООО было оштрафовано на 100 тысяч рублей, а завпроизводством – на 10 тысяч рублей.

Кроме этого, руководству комбината прокуратура внесла представление с требованием об устранении нарушений. Как отметили в ведомстве, виновные уже привлечены к дисциплинарной ответственности, а нарушения устранены.