24 Ноября 2020
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школьное питание, еда, столовая (2020) | Фото: пресс-служба администрации Нижневартовска

В школе имени Гагарина на Среднем Урале учеников кормили просрочкой

Прокуратура и Роспотребнадзор обнаружили нарушения в столовой средней школы №3 им. Ю.А. Гагарина в уральском городе Туринск.
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Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, нарушения были выявлены в организации школьного питания и обеспечении детей горячими обедами. Проверка показала, что в столовой хранились хлебобулочные изделия с истекшим сроком годности, предназначенные для учащихся.

Было установлено, что услуги по организации горячего питания в школе оказывает ООО "Комбинат школьного питания". Как добавили в прокуратуре, контроль за сроками годности продуктов сотрудниками организации никак не осуществлялся.

В отношении комбината и заведующей производством школьной столовой возбудили административное дело. В результате ООО было оштрафовано на 100 тысяч рублей, а завпроизводством – на 10 тысяч рублей.

Кроме этого, руководству комбината прокуратура внесла представление с требованием об устранении нарушений. Как отметили в ведомстве, виновные уже привлечены к дисциплинарной ответственности, а нарушения устранены.

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В школе имени Гагарина на Среднем Урале учеников кормили просрочкой

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Теги: школа, дети, просрочка, прокуратура, Средний Урал



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