"Мы превращаем страну в территорию ЧС": у Госдумы прошла акция против "беспросветного" бюджета

Госдума сегодня рассматривает бюджет на 2021 год и плановый период до 2023 года во втором чтении. Именно к нему вносятся поправки. В КПРФ сообщили, что будут голосовать против, поскольку большинство поправок от этой фракции было отклонено на рассмотрении профильных комитетов.

Перед пленарным заседанием КПРФ провела встречу с избирателями у входа в здание Госдумы на Охотном Ряду в Москве. На акцию собралось несколько десятков человек. Формально это был не митинг, а именно встреча с избирателями. Полиция присутствовала на мероприятии, не препятствовала его проведению, а только предупреждала о необходимости соблюдения социальной дистанции.

На встречу пришли и региональные депутаты, например, из Мосгордумы, а проводить мероприятие поручили председателю комитета ГД по аграрным вопросам Владимиру Кашину. Он сообщил, что лидер КПРФ Геннадий Зюганов собирается обратиться к депутатам и россиянам во время рассмотрения бюджета в третьем, окончательном чтении.

"Многие из вас и вся наша Россия ожидают от нового бюджета выхода из этой сложной ситуации. Нам часто пеняют, что мы голосуем против бюджета. Мы голосуем против неперспективного бюджета, который не подходит никому – ни студенту, ни пенсионеру, ни тому, кто живет своим трудом", - начал Кашин.

"Сегодня государство не заботится ни о промышленности, ни о науке, ни о ком. Этот бюджет все сокращает в разы. В пять раз сократили программу комплексного развития сельских территорий. А о программе второй целины в этом бюджете нет ни слова. На 17% сокращена программа развития продовольственных рынков, - добавил Кашин. – Мы просто превращаем страну в территорию чрезвычайной ситуации".

Николай Коломейцев, первый заместитель руководителя фракции КПРФ в Госдуме, высказался по поводу министра финансов: "Силуанов - кто? Ученик Чубайса и Кудрина. Набиуллина – кто? Секретарь Чубайса. И вот они продолжают эту политику, начатую еще при Ельцине".

Депутат Алексей Куринный рассказал, что рост расходов на здравоохранение в бюджете заложен в размере всего 0,1%. Он считает, что эта цифра будет поглощена инфляцией . А к 2023 году расходы на эту статью уменьшатся до 3,5% , при том, что в развитых странах на данный раздел бюджета тратится не менее 7%. "Себестоимость масок 50 копеек, продаются они по цене в десятки раз больше. Конкретные олигархи зарабатывают при абсолютном попустительстве правительства", - отметил он.

Куринный считает, что якобы сейчас статистика показывает одну треть или даже одну четверть от реального числа заболевших коронавирусом, но губернаторы не заинтересованы в реальной статистике.

"Сегодня нас тут собралось сто человек, и господа из "Единой России" вряд ли воспримут нас как серьезную силу", - расстроился депутат.