В России новый рекорд по суточной смертности от коронавируса – 491

За последние сутки в России выявлено 24 326 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 21,5% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксирован 491 летальный исход. За сутки в России полностью выздоровело 23 226 человек. Всего на сегодняшний день в России выявлено 2 138 828 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксирован 37 031 летальный исход, выздоровел 1 634 671 человек.