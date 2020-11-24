В России новый рекорд по суточной смертности от коронавируса – 491
За последние сутки в России выявлено 24 326 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 21,5% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксирован 491 летальный исход. За сутки в России полностью выздоровело 23 226 человек. Всего на сегодняшний день в России выявлено 2 138 828 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксирован 37 031 летальный исход, выздоровел 1 634 671 человек.
Новые случаи распределились по регионам следующим образом:
Москва - 5838
Санкт-Петербург - 3179
Московская область - 970
Нижегородская область - 443
Свердловская область - 384
Архангельская область - 351
Красноярский край - 336
Республика Карелия - 323
Воронежская область - 318
Хабаровский край - 315
Ростовская область - 309
Пермский край - 296
Мурманская область - 285
Республика Коми - 282
Республика Бурятия - 281
Забайкальский край - 269
Иркутская область - 268
Ульяновская область - 242
Вологодская область - 241
Саратовская область - 240
Самарская область - 237
Омская область - 235
Волгоградская область - 233
Кировская область - 233
Приморский край - 232
Алтайский край - 228
Ставропольский край - 226
Челябинская область - 223
Республика Саха (Якутия) - 219
Ленинградская область - 204
Тверская область - 198
Томская область - 198
Ханты-Мансийский АО - 197
Ямало-Ненецкий АО - 196
Калининградская область - 185
Новгородская область - 185
Оренбургская область - 185
Республика Крым - 184
Ярославская область - 182
Республика Хакасия - 181
Кемеровская область - 177
Новосибирская область - 175
Тюменская область - 172
Псковская область - 170
Удмуртская Республика - 169
Пензенская область - 165
Краснодарский край - 163
Белгородская область - 162
Амурская область - 157
Ивановская область - 155
Курская область - 154
Тульская область - 150
Астраханская область - 146
Калужская область - 143
Орловская область - 142
Костромская область - 139
Владимирская область - 129
Республика Башкортостан - 128
Республика Алтай - 125
Сахалинская область - 122
Тамбовская область - 120
Липецкая область - 116
Рязанская область - 115
Чувашская Республика - 113
Смоленская область - 105
Республика Дагестан - 104
Курганская область - 104
Брянская область - 101
Республика Тыва - 99
Кабардино-Балкарская Республика - 88
Республика Мордовия - 88
Карачаево-Черкесская Республика - 86
Чеченская Республика - 86
Республика Адыгея - 81
Республика Ингушетия - 78
Республика Северная Осетия - 75
Республика Татарстан - 75
Республика Калмыкия - 71
Камчатский край - 65
Севастополь - 55
Республика Марий Эл - 50
Магаданская область - 46
Еврейская АО - 22
Чукотский АО - 8
Ненецкий АО - 1