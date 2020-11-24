24 Ноября 2020
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Общество В России Москва
(2005) | Фото: pics.cry.ru

В России новый рекорд по суточной смертности от коронавируса – 491

За последние сутки в России выявлено 24 326 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 21,5% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксирован 491 летальный исход. За сутки в России полностью выздоровело 23 226 человек. Всего на сегодняшний день в России выявлено 2 138 828 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксирован 37 031 летальный исход, выздоровел 1 634 671 человек.

Новые случаи распределились по регионам следующим образом:

Москва - 5838

Санкт-Петербург - 3179

Московская область - 970

Нижегородская область - 443

Свердловская область - 384

Архангельская область - 351

Красноярский край - 336

Республика Карелия - 323

Воронежская область - 318

Хабаровский край - 315

Ростовская область - 309

Пермский край - 296

Мурманская область - 285

Республика Коми - 282

Республика Бурятия - 281

Забайкальский край - 269

Иркутская область - 268

Ульяновская область - 242

Вологодская область - 241

Саратовская область - 240

Самарская область - 237

Омская область - 235

Волгоградская область - 233

Кировская область - 233

Приморский край - 232

Алтайский край - 228

Ставропольский край - 226

Челябинская область - 223

Республика Саха (Якутия) - 219

Ленинградская область - 204

Тверская область - 198

Томская область - 198

Ханты-Мансийский АО - 197

Ямало-Ненецкий АО - 196

Калининградская область - 185

Новгородская область - 185

Оренбургская область - 185

Республика Крым - 184

Ярославская область - 182

Республика Хакасия - 181

Кемеровская область - 177

Новосибирская область - 175

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Республика Дагестан - 104

Курганская область - 104

Брянская область - 101

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Кабардино-Балкарская Республика - 88

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Карачаево-Черкесская Республика - 86

Чеченская Республика - 86

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Республика Северная Осетия - 75

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Камчатский край - 65

Севастополь - 55

Республика Марий Эл - 50

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В России новый рекорд по суточной смертности от коронавируса – 491

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Теги: коронавирус, коронавирус в россии, covid-19, заболевшие, статистика, оперштаб, погибшие



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