МВД проверит "урок толерантности" с возможной пропагандой содомии в московской школе

В московской школе №962 под предлогом празднования "дня толерантности" учительница провела урок "Давайте жить дружно".

Якобы на уроке пятиклассникам давались обязательные задания нарисовать символы движения сторонников половых извращений, а на рисунках детей было написано, что "не надо оценивать людей, надо их ценить". На этот случай обратила внимание общественный уполномоченный по защите семьи Ольга Баранец. Она направила письмо в ГУ МВД по Москве с требованием привлечь к административной ответственности руководство школы "за пропаганду содомии".