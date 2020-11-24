У Зюганова взломали страницу во "ВКонтакте" и предлагали заработать "бонусы Сбербанка"

Глава КПРФ Геннадий Зюганов сообщил о взломе его страницы во "ВКонтакте". Судя по всему, политик уже вернул себе контроль над аккауннтом.

"Друзья! Сообщаю вам о провокации: сегодня мой аккаунт в VK.com был взломан злоумышленниками, которые от моего имени рассылали сообщения с предложением перейти по "токсичной" ссылке, чтобы получить "бонусы Сбербанка". Ни в коем случае не делайте этого! Указанная провокаторами ссылка ведет на зараженный вирусами сайт", - написал лидер коммунистов в своих соцсетях.

В комментариях Зюганову предлагают создать двухфазную авторизацию. Сторонники Зюганова пишут, что сразу раскусили взломщиков, потому что "у нормального человека, а тем более, коммуниста, все нелепые предложения в сетях от имени Геннадия Андреевича, не могут вызвать ничего, кроме пролетарского хохота". А вот противники зашли написать политику такое: "Слава боху, вы у меня далеко не в друзьях. И далеко от моих друзей.

А сломали вас в далёкие 90е годы".