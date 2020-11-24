24 Ноября 2020
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Samsung Galaxy Note 9 (2018) | Фото: obzorus.com

СМИ: Samsung прекратит выпуск Galaxy Note

Южнокорейская корпорация Samsung может прекратить выпуск линейки своих смартфонов Galaxy Note.

По данным СМИ, до закрытия линейки Samsung намеревается выпустить Galaxy Note 20 FE, который станет бюджетной версией Galaxy Note S20 FE.

Также компания планирует добавить поддержку стилуса S Pen в моделях, готовящихся к выпуску в 2021 году: Galaxy S21 Ultra и Galaxy Z Fold 3. У последнего стилус будет интегрирован в корпус, пишет "Коммерсант".

Напомним, несколько лет назад Samsung посоветовал своим пользователям отключить смартфоны Galaxy Note 7 – они могут самовозгореться.

Как говорится в сообщении на сайте производителя, компания продолжает расследовать инциденты, которые были связаны с флагманской моделью. Samsung обратился к дилерам с просьбой прекратить продажи и обмены смартфонов Galaxy Note 7, а также рекомендовал пользователям "отключить питание и прекратить использование устройств".

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СМИ: Samsung прекратит выпуск Galaxy Note

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Теги: Samsung, Galaxy Note, смартфон



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