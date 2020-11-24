24 Ноября 2020
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Армия и ВПК В России
Дмитрий Рогозин (2019) | Фото:vk.com/tosky_vk

Рогозин обиделся на СМИ и подал на них в суд

Ответчики — ООО "Неоход-медиа", ООО "ПремьерМедиаИнвест" и АО ИД "Аргументы недели". Материалы основаны на публикации "Новых Известий" от 1 октября 2018 года, в которой журналисты вместе с экспертами анализируют проблемы российской космонавтики.

Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин подал в суд на СМИ, с которых он планирует взыскать 300 тыс. руб. за статьи, в которых его назвали "гробовщиком российского космоса".

Рогозин просит признать эту информацию порочащей честь, достоинство и деловую репутацию, обязать СМИ удалить публикации и взыскать с них моральную компенсацию в размере 300 тыс. руб., пишет "Коммерсант".

Напомним, в 2019 году Дмитрий Медведев, который занимал тогда пост премьер-министра РФ, призвал вернуть стране лидерство в космосе.

"Лидерство возвращать нужно. Это не только вопрос престижа, но и национальной безопасности", — сказал премьер-министр. Медведев также подписал постановление, которое приводит в соответствие с бюджетом финансовые показатели федеральной космической программы. Так, до конца года Роскосмос должен освоить около 200 млрд руб.

Премьер-министр также раскритиковал госкорпорацию за недостаточную эффективность освоения бюджетных средств. По словам Медведева, при реализации космической программы нужно учитывать санкционное давление.

В 2018 году Алексей Кудрин называл Роскосмос рекордсменом по масштабам финансовых нарушений - более 40% нарушений, выявленных Счетной палатой за 2017 год, относились к деятельности "Роскосмоса".

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Рогозин обиделся на СМИ и подал на них в суд

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Теги: Рогозин, Роскосмос, суд



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