24 Ноября 2020
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Политика В России
(2020) | Фото: twitter.com/teamnavalnykhv

В России ужесточат правила проведения и финансирования митингов

В Госдуму внесены проекты законов, которые ужесточают правила проведения и финансирования митингов.

Автор инициативы - первый зампредседателя комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Дмитрий Вяткин ("Единая Россия"). Один из документов предполагает увеличение штрафов за неповиновение сотруднику полиции в части о повторном совершении правонарушения во время митинга. Законопроект предлагает установить верхнюю границу штрафа для физических лиц на уровне 20 тыс. руб., для должностных— 40 тыс. руб., для юрлиц — 200 тыс. руб.

Как отмечается, кабмин поддержит этот законопроект при условии устранения ряда замечаний, сообщает РБК.

Как сообщалось, в Госдуму за последние дни внесен целый ворох законопроектов, которые более жестко определяют и регламентируют политическую деятельность. Среди них – запрет на финансирование протестных акций из-за рубежа, и в целом к такой мере можно отнестись с пониманием. Но тут же "в общей стопке" вносится и законопроект против одиночных пикетов, которые пока не требуют никакого согласования, в отличие от массовых акций. 

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В России ужесточат правила проведения и финансирования митингов

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Теги: митинги, протесты



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