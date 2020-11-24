Качество транспортных услуг в городе стало предметом детального изучения в Воронежской гордуме

Совестное заседание комиссий Воронежской городской думы было посвящено ознакомлению депутатов с отчетом Контрольно-счетной палаты (КСП) Воронежа о результатах аудита транспортного обслуживания населения, передает корреспондент Накануне.RU.

Из доклада КСП следует, что в Воронеже на данный момент заключены договоры с 13 перевозчиками. Самые крупные из них – это «Автолайн», «Воронежпассажиртранс», «Автотранс» и «АТП-1». При этом нарушений в работе городского транспорта хватает. Прежде всего в части несоблюдения условий договоров перевозчиками. Жалобы населения поступают по поводу отсутствия автобусов на маршрутах, больших интервалов в графиках движения, отсутствия транспорта после 22.00, так как перевозчики выпускают на маршруты менее 50% заявленного подвижного состава. В докладе КСП также было отмечено, что многие перевозчики не имеют собственного транспорта. Об этом свидетельствует информация о транспортном налоге, который платят предприятия. Многие перевозчики предоставляют недостоверную информацию о местах стоянки транспорта, что является нарушением условий конкурсной документации.

Относительно деятельности МКП МТК «Воронежпассажиртранс» также была озвучена информация о существующих серьезных нарушениях в плане сбора выручки. Сметы доходов и расходов предприятия утверждаются на протяжении нескольких лет со значительными убытками.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Воронежской городской думы, в докладе КСП было отмечено, что аудиторы выявили факты, когда водители автобусов выполняют сверхплановые рейсы, а дневную выручку сдают по установленному плану. Из чего следует, что часть выручки утаивается. В результате выборочной проверки сотрудники КСП установили, что 13 автобусов выполнили 303 неучтенных рейса. «Воронежпассажиртранс» недополучил в итоге за несколько дней 0,33 млн. рублей.

Выявлено также отсутствие контроля для расчета норм расхода топлива – на всем подвижном составе спидометры неисправны. При этом ежегодные затраты предприятия на топливо – 75 миллионов рублей. Существуют недочеты и в оснащении остановочных пунктов общественного транспорта, разворотных и конечных площадок.

Первый заместитель мэра по городскому хозяйству Сергей Петрин сообщил, что сейчас администрация города проводит мероприятия по погашению кредиторской задолженности «Воронежпассажиртранс». На обновляют подвижной состав, сменили руководство, руководителем стал Андрей Братякин. По мнению чиновника, решение текущих проблем идет более быстрыми темпами.

"Перспектива развития городского пассажирского транспорта напрямую связана с поэтапным введением в действие новой маршрутной сети, заключением новых контрактов на перевозку пассажиров, привлечение инвестиций на обновление транспортного состава", – считает Сергей Петрин.

Депутаты городской думы Воронежа приняли к сведению отчет КСП. Стоит отметить, что парламентарии говорили и о некоторых положительных сдвигах в предоставлении транспортных услуг населению, работе «Воронежпассажиртранса».

"Обращения поступают от населения. Они касаются качества обслуживания, маршрутов городского транспорта, – сказал председатель постоянной комиссии по развитию местного самоуправления Олег Черкасов, – Из отчета КСП мы видим, что автопарк обновляется, приобретаются автобусы, троллейбусы. Работа ведется и в части содержания подвижного состава".