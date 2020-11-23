23 Ноября 2020
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Общество Тюменская область Уральский ФО
(2004) | Фото: Накануне.ru

Тюменский школьник купил машину и попался "гаишникам"

В Тюмени на ул. Монтажников сотрудники полиции задержали автомобиль "Жигули" пятой модели, которой управлял 14-летний школьник, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ГИБДД России по Тюменской области.

Прав у восьмиклассника, разумеется, не было. Правоохранителям он объяснил, что машину купил за 15 тыс. руб. "Жигули" эвакуировали на специальную стоянку.

"С родителями несовершеннолетнего проведена профилактическая беседа. Материалы по факту управления транспортом несовершеннолетним водителем будут направлены для рассмотрения в территориальную комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав, для привлечения родителей к ответственности за ненадлежащее воспитание ребенка", - говорится в сообщении.

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Тюменский школьник купил машину и попался "гаишникам"

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Теги: жигули, школьник, подросток, без прав



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