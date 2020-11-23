Правительство утвердило порядок установки отечественных приложений на смартфоны, SmartTV и ноутбуки

Российское правительство утвердило порядок установки на гаджеты, продаваемые в России, отечественного программного обеспечения. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Напомним, скандальный закон, одобренный парламентом, будет распространяться на устройства, произведенные после 1 января 2021 года. Впрочем, он мог вступить в действие намного раньше, но все те же депутаты его перенесли на полгода.

Ранее предполагалось, что с 1 июля 2020 года предустановка будет обязательной для смартфонов, с 1 июля 2021 года – для планшетов, с 1 июля 2022 - для ПК и с 1 июля 2023 года – для Smart TV.

Ранее ФАС и правительство рассказывали о предварительном списке приложений, которые должны появляться на всех гаджетах. Изначально речь шла о четырех – пяти приложениях, но потом ведомства стали предлагать расширить список. В итоге в него войдут антивирусные программы, навигаторы, поисковики, программы доступа к госуслугам и платежные системы.

Предложение повременить с нововведением родилось в Минпромторге в связи с текущим экономическим кризисом и эпидемией коронавируса. Глава ведомства Денис Мантуров предложил наложить соответствующий мораторий на все меры по дополнительному регулированию потребительского рынка.

Эксперты считают, что закон может привести к удорожанию всех перечисленных гаджетов. Кроме того, есть вероятность, что некоторые производители, например, американская Apple, не станут предустанавливать отечественные приложения.