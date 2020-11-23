Правительство утвердило порядок установки отечественных приложений на смартфоны, SmartTV и ноутбуки

23 Ноября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Эрдоган начинает и выигрывает?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Экономика В России Москва
госуслуги (2019) | Фото:Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России

Правительство утвердило порядок установки отечественных приложений на смартфоны, SmartTV и ноутбуки

Российское правительство утвердило порядок установки на гаджеты, продаваемые в России, отечественного программного обеспечения. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Напомним, скандальный закон, одобренный парламентом, будет распространяться на устройства, произведенные после 1 января 2021 года. Впрочем, он мог вступить в действие намного раньше, но все те же депутаты его перенесли на полгода.

Ранее предполагалось, что с 1 июля 2020 года предустановка будет обязательной для смартфонов, с 1 июля 2021 года – для планшетов, с 1 июля 2022 - для ПК и с 1 июля 2023 года – для Smart TV.

Ранее ФАС и правительство рассказывали о предварительном списке приложений, которые должны появляться на всех гаджетах. Изначально речь шла о четырех – пяти приложениях, но потом ведомства стали предлагать расширить список. В итоге в него войдут антивирусные программы, навигаторы, поисковики, программы доступа к госуслугам и платежные системы.

Предложение повременить с нововведением родилось в Минпромторге в связи с текущим экономическим кризисом и эпидемией коронавируса. Глава ведомства Денис Мантуров предложил наложить соответствующий мораторий на все меры по дополнительному регулированию потребительского рынка.

Эксперты считают, что закон может привести к удорожанию всех перечисленных гаджетов. Кроме того, есть вероятность, что некоторые производители, например, американская Apple, не станут предустанавливать отечественные приложения.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Правительство утвердило порядок установки отечественных приложений на смартфоны, SmartTV и ноутбуки

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: правительство, предустановка, отечесвенное по, гаджеты



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети