Минпросвещения России не обсуждает отмену ЕГЭ из-за эпидемии

Несмотря на то, что многие регионы снова ввели для школьников дистанционное обучение (речь, в первую очередь, о старшеклассниках), Минпросвещения России не собирается отказываться от проведения единого государственного экзамена по итогам 2020/2021 учебного года. "Отмена ЕГЭ не обсуждается", - цитирует РИА Новости главу ведомства Сергея Кравцова.

Отметим, что на прошлой неделе стало известно о переносе на пять месяцев (со 2 декабря на 5 апреля) итогового сочинения 11-х классов. Это связано с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией.

В этом году ЕГЭ был сдвинут примерно на три недели и пришелся на лето, которое после весеннего локдауна прошло в эпидемиологическом плане достаточно легко. В Минпросвещения заявляли, что ни один выпускник не заразился коронавирусом (правда, потом выяснилось, что заболевшие все-таки были).