В Екатеринбурге сообщение о бомбе сорвало показ ЛГБТ-фильма

В уральской столице неизвестные изрядно подпортили показ фильма о сексуальных меньшинствах. В отделение полиции поступил звонок о том, что в баре "Культурный транзит" на улице Розы Люксембург, где готовились транслировать неоднозначное кино, заложена бомба. Как сообщил Накануне.RU начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, на место оперативно приехали сотрудники правоохранительных органов для принятия мер.

"Поводом для прибытия на данный адрес представителей МВД и наших коллег из взаимодействующих ведомств, в том числе из предприятия "Урал-Вымпел", послужил тревожный сигнал криминального характера, который поступил в дежурную часть регионального главка МВД в 19.15 по местному времени от органов внутренних дел Санкт-Петербурга. Как и положено в таких ситуациях, объект подвергся тщательной и всесторонней проверке как служебных помещений, так и прилегающей территории. К счастью, ничего опасного и даже подозрительного силовики и саперы не обнаружили", - объясни Горелых.

По его словам, чтобы не подвергать возможной опасности клиентов и персонал, из увеселительного заведения было эвакуировано порядка 30 человек. Кто из них друг другу насолил и чем, раз последовал такой звонок, сейчас устанавливают сыщики территориального ОВД и ФСБ. "Ранее бывали случаи, когда в бар отправлялась дама, а ревнивый кавалер не мог с этим смириться и "минировал" заведение, чтобы супруга или подруга скорее вернулась домой. Также бывали случаи, когда клиентов чем-то обидели в обслуживании и они таким образом намеревались поквитаться с заведением. Как окажется в этот раз, покажет время. По итогам начавшейся проверки ОП №7 УМВД по городу Екатеринбургу примет обоснованное процессуальное решение", - отметил полковник.

После визита силовиков фильм все-таки был показан.