Второй пуск "Ангары" отложили по техническим причинам

Второй испытательный пуск ракеты-носителя тяжелого класса "Ангара-А5" с космодрома Плесецк отложен на несколько дней по техническим причинам. Об этом сообщили РИА Новости источники в ракетно-космической отрасли.

Ракету придется возвращать со стартового стола в монтажно-испытательный корпус.

Ранее пуск планировался на 28 ноября. Это будет второй старт "Ангары-А5" в рамках летных испытаний, включающих шесть пусков.

Первый испытательный пуск носителя "Ангара-1.2" состоялся 9 июля 2014 г. с космодрома Плесецк, носитель тяжелого класса "Ангара-5" впервые стартовал 23 декабря 2014 г.

Ранее Роскосмос сообщил, когда состоится первый запуск тяжелой ракеты "Ангара" с космодрома "Восточный".