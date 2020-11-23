23 Ноября 2020
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Наука и техника В России
ракета Ангара (2013) | Фото:fed.sibnovosti.ru

Второй пуск "Ангары" отложили по техническим причинам

Второй испытательный пуск ракеты-носителя тяжелого класса "Ангара-А5" с космодрома Плесецк отложен на несколько дней по техническим причинам. Об этом сообщили РИА Новости источники в ракетно-космической отрасли.

Ракету придется возвращать со стартового стола в монтажно-испытательный корпус.

Ранее пуск планировался на 28 ноября. Это будет второй старт "Ангары-А5" в рамках летных испытаний, включающих шесть пусков.

Первый испытательный пуск носителя "Ангара-1.2" состоялся 9 июля 2014 г. с космодрома Плесецк, носитель тяжелого класса "Ангара-5" впервые стартовал 23 декабря 2014 г.

Ранее Роскосмос сообщил, когда состоится первый запуск тяжелой ракеты "Ангара" с космодрома "Восточный".

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Второй пуск "Ангары" отложили по техническим причинам

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Теги: ракета ангара, испытательный пуск



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