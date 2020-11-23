Задержка развития, преждевременные роды, выкидыш: академики РАН – о влиянии COVID-19 на беременных

Учёные, исследующие влияние коронавируса на беременных, поделились своими наблюдениями. Выводы неутешительны. По словам академиков РАН, заражение COVID-19 может вызвать у беременных преждевременные роды (до 39% случаев), задержку развития плода (10%) и выкидыш (2%).

COVID-19 – не первая коронавирусная инфекция. О вариациях вируса известно с 11-13-15 веков, о более новых – с 2002-2005-2012 годов.

Все эти вспышки сопровождались фатальной статистикой материнской смертности, рассказал академик РАН, директор НМИЦ акушерства, гинекологии и перинатологии им. В.И. Кулакова Геннадий Сухих на онлайн-собрании научного совета РАН "Науки о жизни".

"Беременные женщины входили в группу высокого риска. Главная забота наша ныне в том, что потенциальный риск инфицирования как мужских гонад, так и женской репродуктивной системы, достаточно высок. Мы полагаем, что влияние коронавируса на беременных достаточно велико", - отметил учёный.

Однако SARS-CoV-2 (ранее коронавирусная инфекция 2019-nCoV) оказывает менее серьёзное влияние на течение беременности, чем другие коронавирусы.

Характерными осложнениями беременности для пациенток с коронавирусом, по версии НМИЦ акушерства, гинекологии и перинатологии им. В.И. Кулакова, являются:

преждевременные роды (21-39%);

дистресс плода (10,7%);

задержка роста плода (10%);

выкидыш (2%);

мертворождение (1,2%);

неонатальная смерть (1,2%).

Обнаружение коронавируса у новорождённых – скорее исключение. Пока что.

"Детекция (обнаружение, - прим. ред.) генома вируса была возможна в трёх случаях из 34 в пуповинной крови. В двух случаях из 26 на территории плаценты. В амниотической жидкости мы пока этого не обнаружили, но это не значит, что это не может не случиться буквально завтра", - прокомментировал Сухих.

Наиболее распространённые последствия заражения COVID-19 для беременных – преждевременные роды и низкая масса тела ребёнка при рождении. Инфицирование коронавирусом может стать фатальным для плода.

"Месяц назад к нам в клинику поступила очередная беременная женщина на 26-27 неделе, которая в 21 неделю перенесла эту вирусную инфекцию. Мы не смогли, делая максимально возможное, ничего сделать – были преждевременные роды. Был идентифицирован N-белок нуклеокапсида при тяжелом остром респираторном синдроме, вызванном коронавирусом", - рассказал академик.

Сама плацента весила 114 грамм при норме 227. На ней были классические повреждения: участки инфарктов ворсин и отложения фибрина.

Ребёнок родился весом 393 грамма с обширным кровоизлиянием в лёгких, гиалиновыми мембранами в альвеолах и кровоизлиянием в перивентикулярную область в головном мозге.

"Его рост остановился ровно, когда ему была 21 неделя – в момент инфицирования. Мы потеряли ребёнка на вторые сутки", - рассказал Сухих.

Если раньше врачи утверждали, что коронавирус не передаётся внутриутробно, то теперь этого нельзя сказать наверняка.

"Мы не имеем права декларировать, что вертикальной передачи [коронавируса] не может быть, потому что многое зависит от массы других событий", - заключил Геннадий Сухих.

Беременные на 2-3 триместре входят в группу высокого риска возникновения осложнений при заражении коронавирусом, добавила академик РАН, заместитель директора по научной работе НМИЦ АГП им. В.И. Кулакова Лейла Адамян.

"Мы чётко определили: возраст (от 35 лет), соматические заболевания, сахарный диабет, онкология в анамнезе, хронические болезни почек, а также осложнения при прошлом течении беременности – это прекрасная почва для развития осложнений при ковиде", - пояснила академик.

За девять месяцев "жизни с ковидом" в Москве увеличилось количество кесаревых сечений и недоношенных детей. Из-за опасности потерять беременность врачи чаще стали прибегать к оперативному родоразрешению тяжелых пациенток.

За это время врачи определили чёткие критерии и алгоритм ведения беременных с ковидом, заверила академик.

Реальная профилактика – это вакцинация. Сегодня разработаны три вакцины, но доказательных данных об их безопасности нет, подчеркнула Адамян.

Примечательно, что коронавирус не попадает в грудное молоко, поэтому не является противопоказанием для грудного вскармливания. Однако инфицированным матерям рекомендуется носить маску при контакте с ребёнком.

Также заражение COVID-19 не является показанием к кесереву сечению. Операцию проводят только при угрозе жизни ребёнку и по медицинским показаниям, добавила академик.

Вылечившимся от ковида парам, которые планируют заводить детей, врачи рекомендуют сперва полностью оправиться после перенесённой болезни. "Мамские" форумы советуют воздерживаться от попыток зачатия три месяца после инфицирования. У этого срока есть научное обоснование: примерно столько требуется организму для полного восстановления, пояснила заместитель директора по научной работе НМИЦ АГП им. В.И. Кулакова Наталия Долгушина.

Вероятно, по итогам 2020 г. рождаемость существенно сократится. Геннадий Сухих надеется, что затем синусоида пойдёт вверх.

"Не хочется сравнивать [нынешнюю демографию] с динамикой Второй мировой войны и Великой Отечественной войны, но мотивы сохранения жизни, продолжения своего генома фундаментальны", - заключил он.