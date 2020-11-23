В Нью-Йорке с весны не могут захоронить сотни тел погибших от коронавируса

Около 650 тел нью-йоркцев, умерших от коронавируса в первую волну, до сих пор не похоронены. По данным газеты Wall Street Journal, они находятся в передвижных моргах-рефрежираторах, которые разместились на набережной Бруклина.

Офис главного судмедэксперта сообщил, что не удалось найти родственников 230 умерших. В ряде случаев родственники не забирали тела по финансовым причинам.

Ранее власти Нью-Йорка пообещали ввести жесткие санитарные ограничения из-за ситуации с коронавирусом. Так, будут закрыты спортивные клубы, предприятиям общепита запретят обслуживать клиентов в помещениях, пишет Regnum.

В августе в Нью-Йорке ввели карантин для приезжих из 35 штатов США, где обстановка по коронавирусу неблагополучная. Тем, кто приедет в город из штатов "черного списка", придется пройти обязательный 14-дневный карантин. Штрафы за несоблюдение этого правила могут достигать $10 тыс.

Власти Нью-Йорка, который во время первой волны эпидемии коронавируса стал одним из эпицентров даже не национального, а мирового масштаба, очень боятся повторения ситуации.