Россияне назвали города страны с лучшими и худшими дорогами

Россияне оценили качество дорог в крупных городах (более 500 тыс.). Участникам опроса Superjob (есть у РБК) предлагали оценить качество дорожного покрытия по шкале от пяти до двух. Как отмечают авторы исследования, в большинстве российских городов показатели оказались выше, чем в предыдущие года.

Так, наибольший рост показал Владивосток (2,87 против прежних 2,45). Также улучшилось качество дорог в Саратове, а вот в Новокузнецке обратная картина – средний балл упал с 3,48 до 3,26.

Лучшие дороги в стране оказались в Тюмени – 4,18 балла. Интересно, что только этот город набрал более четырех баллов. И только в Тюмени ни один житель не поставил дорогам "двойку", передает РБК.

Второе место заняла Казань, замыкает тройку лидеров Москва.

Аутсайдеры списка – Астрахань, Томск, Иркутск, Рязань и Новосибирск (все не больше 2,74 балла).