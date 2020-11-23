23 Ноября 2020
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ремонт дорог, Челябинск, ОНФ, нацпроект, асфальт, (2020) | Фото: ОНФ Челябинская область

Россияне назвали города страны с лучшими и худшими дорогами

Россияне оценили качество дорог в крупных городах (более 500 тыс.). Участникам опроса Superjob (есть у РБК) предлагали оценить качество дорожного покрытия по шкале от пяти до двух. Как отмечают авторы исследования, в большинстве российских городов показатели оказались выше, чем в предыдущие года.

Так, наибольший рост показал Владивосток (2,87 против прежних 2,45). Также улучшилось качество дорог в Саратове, а вот в Новокузнецке обратная картина – средний балл упал с 3,48 до 3,26.

Лучшие дороги в стране оказались в Тюмени – 4,18 балла. Интересно, что только этот город набрал более четырех баллов. И только в Тюмени ни один житель не поставил дорогам "двойку", передает РБК.

Второе место заняла Казань, замыкает тройку лидеров Москва.

Аутсайдеры списка – Астрахань, Томск, Иркутск, Рязань и Новосибирск (все не больше 2,74 балла).

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Россияне назвали города страны с лучшими и худшими дорогами

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Теги: качество дорог, рейтинг городов, тюмень, дорожное покрытие



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