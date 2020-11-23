23 Ноября 2020
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задержан пойман наручники преступник (2010) | Фото:beta.rian.ru

Экс-прокурор Новосибирска задержан за превышение полномочий

Сотрудники ФСБ и СКР задержали бывшего прокурора Новосибирска Дениса Ференца по подозрению в превышении должностных полномочий.

Как сообщает "Коммерсант", по предварительным данным, задержание связано с расследованием дела в отношении предпринимателя Олега Ярового. Экс-председатель совета директоров компании по производству вино-водочной продукции, пива и безалкогольных напитков "Винап" обвиняется в особо крупном мошенничестве.

По данным ТАСС, Яровой был привлечен к уголовной ответственности из-за получения денег от бывшего гендиректора "Винапа" Юрия Верясова за прекращение уголовного преследования в отношении последнего.

Источник заявил, что Яровой наладил коррупционные отношения с руководителями прокуратуры Новосибирской области и создал коммерческую компанию, через которую легализовывались взятки для должностных лиц.

Сообщается, что вместе с Ференцом задержана бывший руководитель по надзору за соблюдением федерального закона прокуратуры Новосибирской области Александра Аверина.

В октябре 2018 года была проведена комплексная проверка прокуратуры региона, по результатам которой был уволен заместитель Генерального прокурора РФ Иван Семчишин. Кроме того, ушел в отставку прокурор области Владимир Фалилеев. Десятки работников прокуратуры были привлечены к дисциплинарной ответственности. Сам Ференц уволился летом этого года.

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Экс-прокурор Новосибирска задержан за превышение полномочий

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Теги: новосибирск, денис ференц, прокуратура



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