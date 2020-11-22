Малофеев создал партию "Царьград", которая будет контролировать выборы в Госдуму в 2021 году

Православный бизнесмен Константин Малофеев создал на базе общества "Двуглавый Орёл" политическую партию. Она "как общественный контролёр" будет участвовать в выборах в Госдуму, которые пройдут в 2021 г., передаёт корреспондент Накануне.RU.

"Сегодня на базе "Двуглавого Орла" было создано новое Общественное движение — "Царьград". Это самая крупная русская организация страны, число её сторонников — почти 1 млн человек. Участие в выборной кампании 2021 г. в Госдуму "Царьград" примет в качестве общественного "контролёра". Мы проанкетируем всех кандидатов в депутаты по 225 мажоритарным округам и всех кандидатов от политических партий на предмет их приверженности традиционным семейным, религиозным и культурным ценностям русского народа", - написал Малофеев в своём Telegram.

Партийность – внутренне порочная практика, которая в конечном итоге разрушает общество. Об этом писали русские философы.

"Мы – контрреволюционеры, поэтому будем поддерживать наших единомышленников в составе любых политических партий. Но их предвыборные программы и заявления должны совпадать с основными целями и задачами "Царьграда": народосбережение, защита традиционной семьи, возрождение имперских традиций российской государственности, сохранение гражданского мира и согласия, поддержание политической и социальной стабильности, защита суверенитета и территориальной целостности страны", - говорит Малофеев, добавляя, что "кандидатам, уличённым в русофобии, оскорблении чувств верующих, искажении исторической правды и умалении значения подвига народа при защите Отечества будет оказано всевозможное законное противодействие, чтобы такие деятели не смогли пройти во власть".