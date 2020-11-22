Члены семей иностранных спортсменов вновь могут приезжать в Россию

Правительство сняло ограничения на въезд в Россию членов семей иностранных спортсменов. Распоряжение подписал премьер Михаил Мишустин, сообщили Накануне.RU в кабмине.

Для въезда теперь достаточно иметь документ, удостоверяющий личность, и визу, тип которой соответствует цели поездки.

Напомним, в августе Россия отменила введённые из-за коронавируса ограничения на въезд иностранных тренеров и спортсменов, но это решение не распространялось на членов их семей. Теперь они также могут приезжать в нашу страну.