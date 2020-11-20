Прививка от кори-паротита-краснухи может влиять на тяжесть течения COVID-19 - исследование

Вакцинирование против кори, паротита и краснухи может способствовать защите или более легкому течению COVID-19. Об этом говорится в исследовании, опубликованном журналом mBio, изданием открытого доступа Американского общества микробиологии.

Исследование показало, что уровень антител IgG к перечисленным вирусам обратно пропорционален тяжести течения у пациентов с коронавирусом. Участники исследования прививались распространенной вакциной MMR-II – это живая ослабленная вакцина от кори, паротита и краснухи. Обычно вакцинацию ей проводят в возрасте от 12 до 15 месяцев, ревакцинацию – в период от 4 до 6 лет.

"Мы обнаружили статистически значимую обратную корреляцию между уровнями титра антител к паротиту и тяжестью COVID-19 у людей в возрасте до 42 лет, которым была сделана вакцинация MMR-II. Это может дополнить другие исследования, указывающие на такую связь. Это также может объяснить, почему у детей гораздо более низкий уровень смертности от коронавируса", - говорит руководитель исследования Джеффри Голд, глава экологической компании World Organization (Уоткинсвилл, штат Джорджия, США).

В ходе исследования 80 человек были разделены на две группы. В первой группе было 50 человек, рожденных в США и привитых вакциной MMR-II (и у них были антитела к паротиту, краснухе и кори). Во второй группе были остальные люди, отметок о прививке MMR-II у них не было, но в основном они тоже имели антитела, в том числе и из-за ранее перенесенных упомянутых инфекций.

"Исследователи обнаружили значительную обратную корреляцию между титрами антител паротита и тяжестью COVID-19 в группе MMR-II. В контрольной группе не было значимой корреляции. Также такой связи не было в первой группе относительно возраста и тяжести течения болезни.

"Вакцина MMR-II считается безопасной и с очень небольшим количеством побочных эффектов", - отметил соавтор исследования Дэвид Дж. Херли, профессор и молекулярный микробиолог Университета Джорджии.

Отметим, что в России прививка от паротита, кори и краснухи также включена в национальный календарь, ее получает большинство детей, используются живые вакцины российского и европейского производства, а также уже упомянутая MMR-II.