20 Ноября 2020
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Спорт В России Москва
Алена Косторная, Анна Щербакова, Александра Трусова (2020) | Фото: zen.yandex.tm

Фигуристка Щербакова снялась с московского этапа Гран-при из-за пневмонии

Серебряный призер финала Гран-при по фигурному катанию прошлого года Анна Щербакова снялась с московского этапа Гран-при 2020 перед самым стартом соревнований.

"Анна Щербакова не сможет выступить на московском этапе Гран-при "Кубок Ростелекома". Фигуристка вынуждена сняться с соревнований из-за болезни, по медицинским показаниям. В этом сезоне Анна Щербакова участвовала в двух этапах Кубка России - в Сызрани и Сочи и выиграла оба старта", - сообщается на сайте Федерации фигурного катания на коньках России.

По данным ТАСС, у девушки пневмония, при этом тест на коронавирус оказался отрицательным.

Ожидалось, что на московском этапе Гран-при в женском одиночном катании основная борьба за первое место развернется между Щербаковой и Александрой Трусовой. Обе девушки выполняют четверные прыжки. До этого года они обе тренировались у Этери Тутберидзе, но затем Трусова перешла в академию Евгения Плющенко.

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Фигуристка Щербакова снялась с московского этапа Гран-при из-за пневмонии

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Теги: анна щербакова, московский этап гран-при, фигурное катание, александра трусова



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