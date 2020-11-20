Фигуристка Щербакова снялась с московского этапа Гран-при из-за пневмонии

Серебряный призер финала Гран-при по фигурному катанию прошлого года Анна Щербакова снялась с московского этапа Гран-при 2020 перед самым стартом соревнований.

"Анна Щербакова не сможет выступить на московском этапе Гран-при "Кубок Ростелекома". Фигуристка вынуждена сняться с соревнований из-за болезни, по медицинским показаниям. В этом сезоне Анна Щербакова участвовала в двух этапах Кубка России - в Сызрани и Сочи и выиграла оба старта", - сообщается на сайте Федерации фигурного катания на коньках России.

По данным ТАСС, у девушки пневмония, при этом тест на коронавирус оказался отрицательным.

Ожидалось, что на московском этапе Гран-при в женском одиночном катании основная борьба за первое место развернется между Щербаковой и Александрой Трусовой. Обе девушки выполняют четверные прыжки. До этого года они обе тренировались у Этери Тутберидзе, но затем Трусова перешла в академию Евгения Плющенко.