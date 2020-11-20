20 Ноября 2020
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клавиатура, интернет, рука (2015) | Фото: hnet.com.br

Учащийся на березе студент войдет в общественный совет при Минпроме Омской области

Студенту Алексею Дудоладову, который пожаловался, что может учиться дистанционно, только сидя на березе, где есть интернет, предложили войти в общественный совет при Минпроме Омской области.

Как сообщили в пресс-службе министерства, молодой человек согласился на предложение.

Напомним, юный блогер-студент был переведен на дистанционное обучение в связи с эпидемией и уехал к себе в родной поселок. Но связь там настолько некачественная, что ему приходится забираться на высокую березу в окрестностях села, чтобы пообщаться с преподавателями и получить задания. Юноша обратился к губернатору региона Александру Буркову с вопросом о том, когда и как будет решена проблема. Губернатор пообещал встретиться с молодым человеком.

По данным местных СМИ, 20 ноября Бурков принял Дудоладова и сделал ему это предложение.

Студент будет следить за осуществлением программы по устранению цифрового неравенства в деревнях региона и докладывать об этом напрямую губернатору Александру Буркову, пишет "Интерфакс".

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Учащийся на березе студент войдет в общественный совет при Минпроме Омской области

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Теги: студент, береза, омская область



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