20 Ноября 2020
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XXII Всемирный Русский Народный Собор, патриарх Кирилл (2018) | Фото: youtube.com, Россия 24

Патриарх Кирилл завел страницу в "Одноклассниках" в свой 74-й день рождения

Патриарх Кирилл, которому сегодня исполнилось 74 года, завел страницу в социальной сети "Одноклассники". За несколько часов на его аккаунт подписались чуть меньше тысячи пользователей. Аккаунт верифицирован – рядом с подписью "Патриарх Кирилл" появилась "галочка", подтверждающая принадлежность страницы указанному человеку.

Сам патриарх пока ни на кого не подписан, зато он уже опубликовал приветственное слово. "Когда я учился в школе, нашему обществу навязывалось атеистическое мировоззрение, и мне, сыну священника, нередко приходилось отстаивать перед ребятами и учителями свою веру в Бога. Тем не менее, о школьных годах у меня остались теплые воспоминания.

Сегодня социальные сети - это пространство, где люди могут общаться друг с другом и свободно выражать свое мнение по тем или иным вопросам, в частности по вопросам веры. К сожалению, нередко это приводит к распространению негативных стереотипов и даже откровенной лжи о вере и Церкви, напоминая мне порой ту неправду, с которой я сталкивался еще в советское время", - пишет Кирилл.

Он подчеркнул, что информация в сети может влиять на мировоззрение, поэтому надо вдумчиво относиться к тому, что собираешься рассказать в виртуальном пространстве.  

Глава Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ РПЦ Владимир Легойда написал в своем Telegram-канале, что это уже не первая официальная страница патриарха в соцсетях – у него уже есть аккаунты в Facebook и в "ВКонтакте".

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Патриарх Кирилл завел страницу в "Одноклассниках" в свой 74-й день рождения

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Теги: патриарх кирилл, соцсети, олноклассники



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