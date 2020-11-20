Песков прокомментировал инцидент с чиновником, порвавшим портрет Путина

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал инцидент с порванным портретом Путина в кабинете санкт-петербургского чиновника.

Напомним, накануне в СМИ появилась информация о том, что в здание совета муниципального образования Смольнинское (Санкт-Петербург) вызвали полицию после того, как один из чиновников снял со стены портрет президента и порвал его. До этого, как сообщалось, другие сотрудники администрации заменили Путиным Пушкина.

По словам пресс-секретаря Путина, в администрации президента "вряд ли могут позитивно оценить такой поступок". "Это все-таки наш президент и это плохо, вот так себя вести и так поступать", - заявил Песков журналистам.

При этом Песков порекомендовал не раздувать скандал и просто повесить рядом портреты Пушкина и Путина "и успокоиться на этом", занявшись "другими, важными вопросами".