20 Ноября 2020
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Экономика В России
строители (2019) | Фото: Накануне.RU

Россия начинает выплачивать пенсии трудовым мигрантам

Россия будет выплачивать пенсии трудовым мигрантам из стран ЕАЭС при наличии необходимого стажа, наработанного в нашей стране. Соответствующее соглашение, подписанное 20 декабря прошлого года лидерами Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии и России, вступает в силу сегодня.

Под действие этого соглашения в России подпадают: страховая пенсия по старости, инвалидности, по случаю потери кормильца; фиксированная выплата к страховой пенсии, ее повышение или доплата к страховой пенсии; накопительная пенсия.

Пенсии будет назначать и выплачивать то государство ЕАЭС, на территории которого приобретен пенсионный стаж. В подавляющем большинстве случаев это придется делать России.

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Россия начинает выплачивать пенсии трудовым мигрантам

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Теги: пенсия, мигрант



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