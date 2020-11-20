Россия начинает выплачивать пенсии трудовым мигрантам

Россия будет выплачивать пенсии трудовым мигрантам из стран ЕАЭС при наличии необходимого стажа, наработанного в нашей стране. Соответствующее соглашение, подписанное 20 декабря прошлого года лидерами Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии и России, вступает в силу сегодня.

Под действие этого соглашения в России подпадают: страховая пенсия по старости, инвалидности, по случаю потери кормильца; фиксированная выплата к страховой пенсии, ее повышение или доплата к страховой пенсии; накопительная пенсия.

Пенсии будет назначать и выплачивать то государство ЕАЭС, на территории которого приобретен пенсионный стаж. В подавляющем большинстве случаев это придется делать России.