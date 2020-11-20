В Госдуму внесут законопроект, отменяющий штраф за отсутствие с собой у водителя документов на авто

В Госдуму внесут законопроект, предусматривающий отмену штрафов за отсутствие документов на автомобиль.

"В дороге бывают разные ситуации. Водители знают, с чем можно столкнуться, не имея, например, регистрационных документов на ТС. От предупреждения или штрафа до задержания и эвакуации на штрафстоянку. А если непредвиденное - кража или утеря документа? Понятно, что с угоном или просто нелегальным использованием ТС бороться нужно всеми доступными и исключительно законными методами. Но при этом без фанатизма", - поясняет инициативу депутатов от ЛДПР председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

"Как быть, если у водителя при себе есть иные документы, позволяющие оперативно проверить конкретное транспортное средство и исключить наличие злого умысла? Тот же ПТС или свидетельство о регистрации в электронном виде. Ставить в один ряд заведомых преступников и законопослушных водителей, ставших, в свою очередь, жертвой преступления (кражи документа) или заложниками объективных обстоятельств, по меньшей мере, странно. Этот дисбаланс нужно устранить законодательно", - отмечает парламентарий.