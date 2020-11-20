Денис Буцаев может вернуться в кресло главы Российского экологического оператора

Денис Буцаев вернется в кресло главы Российского экологического оператора (РЭО). В отставку в конце прошлого года его отправил тогдашний премьер-министр Дмитрий Медведев.

Кандидатуру Буцаева, якобы, уже внесли на рассмотрение нынешнего премьера Михаила Мишустина, сообщает РБК со ссылкой на источники.

Объясняя отставку Буцаева в ноябре 2019 года, источники издания говорили, что на посту гендиректора РЭО ему не "хватило аппаратного веса", чтобы получить финансирование для строительства инфраструктуры по вывозу, хранению и переработке мусора. "У компании просто не было денег. Она не успела сделать все то, что ей предписывалось. Но вины Буцаева в том нет, меры поддержки для отрасли уже лежат на согласовании в Минфине", — говорил один из собеседников.