Главой Кыштыма в третий раз избрана Людмила Шеболаева

Главой Кыштыма на пятилетний срок избрана Людмила Шеболаева. За ее кандидатуру проголосовали 15 из 17 депутатов, сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии.

На пост главы города претендовали два кандидата: действующий руководитель муниципалитета Людмила Шеболаева и первый заместитель главы округа Пётр Мошкин.

Напомним, Людмила Шеболаева возглавляет город с 2010 года. До этого работала заместителем главы Кыштыма по социальной сфере и заместителем главы Калининского района Челябинска.