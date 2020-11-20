Путин ликвидировал Роспечать и Россвязь

Владимир Путин упразднил два федеральный агентства – Россвязь и Роспечать. Об этом говориться в указе, опубликованном на официальном сайте Кремля.

В тексте документа указывается, что ведомства упраздняются "в целях совершенствования государственного управления в сфере цифрового развития, связи и массовых коммуникаций, решения приоритетных задач в области цифровой экономики, сокращения административных барьеров, оптимизации полномочий федеральных органов исполнительной власти и численности федеральных государственных гражданских служащих".

Функции двух этих агентств тем же указом передаются Минцифры.