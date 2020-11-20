20 Ноября 2020
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ребенок, мальчик, детский сад, обида, грусть, стоп, рука, дети, ювенальная юстиция (2015) | Фото: deti06.net

Во Владимирской области нашли семилетнего мальчика, пропавшего два месяца назад

Во Владимирской области нашли семилетнего мальчика, пропавшего в конце сентября.

"Сегодня в деревне Макариха Камешковского района Владимирской области сотрудниками ГУУР МВД России и УУР УМВД России по Владимирской области в результате оперативно-розыскных мероприятий обнаружен и освобожден 7-летний мальчик", - говорится в сообщении областного полицейского главка.

Ребенок пропал 28 сентября. Он возвращался из школы и вышел из автобуса в поселке Горки Камешковского района, но дома так и не появился. Его искали полиция, военные и волонтеры, но так и не смогли обнаружить следов пропавшего.

Некоторое время назад российские полицейские получили по линии Интерпола от иностранных коллег информацию о публикациях в так называемом даркнете (теневом сегменте сети). Эти публикации сообщали о мужчине, который удерживает у себя дома маленького мальчика. Полиция начала проверку, данные подтвердились.

По подозрению в похищении ребенка был задержан 26-летний житель деревни Макариха, в его частном доме обнаружили разыскиваемого мальчика.

"В настоящее время ребенок передан родителям. Задержанный в ближайшее время будет доставлен в следственные органы", - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

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Во Владимирской области нашли семилетнего мальчика, пропавшего два месяца назад

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Теги: похищение ребенка, розыск, задержание



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