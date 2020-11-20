20 Ноября 2020
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Сергей Собянин (2020) | Фото: twitter.com

Собянин: "Победа над пандемией близка"

Мэр Москвы Сергей Собянин написал в своем блоге о продолжении реконструкции сети городских поликлиник. По словам градоначальника, останавливать работу по обновлению первичного звена сейчас нельзя, потому что эпидемия когда-нибудь закончится, но в целом люди болеть не перестанут.

"Московские поликлиники – лучшие в стране. В них работают опытные и преданные своему делу врачи и медицинские сестры, которые сегодня – в дни пандемии коронавируса – совершают настоящий профессиональный подвиг. Казалось бы, сейчас не до комфорта. Главное – обеспечить своевременную диагностику ковида и получение помощи врача. Но победа над пандемией близка, и тогда для пациентов снова станут важными такие вещи, как возможность пройти обследование ближе к дому и комфорт приема у врача", - пишет Собянин.

Он сообщил, что в программу реконструкции городских поликлиник включено 135 зданий, большинство из них построены 40-6- лет назад. "Облупившиеся фасады, узкие и темные коридоры, ржавые трубы и старые коммуникации – это еще полбеды. Гораздо хуже, что в старых зданиях часто просто некуда ставить современное оборудование", - отметил глава города. Он подробно рассказал о том, как будут выглядеть обновленные поликлиники.

Напомним, на этой неделе Мосгордума в первом чтении одобрила бюджет Москвы на 2021 год. Впервые за долгое время властям придется прибегнуть к заимствованиям – дефицит составит почти 400 млрд руб.

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Собянин: "Победа над пандемией близка"

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Теги: сергей собянин, москва, пандемия, коронавирус, реконструкция, поликлиника



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