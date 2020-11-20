Минэкономики разработало российский аналог "золотых паспортов"

Минэкономразвития разработало законопроект, позволяющий упростить порядок получения вида на жительство (ВНЖ) в России для иностранных граждан в обмен на инвестиции в бизнес, владение недвижимостью на территории страны и компаниями. Об этом сообщает газета "Известия".

Чтобы получить документы, необходимо будет вложить в открытие ИП не менее 10 млн рублей, трудоустроив при этом хотя бы 10 человек, сделать взнос в капитал российской организации в 15 млн или 50 млн — в адрес иностранной (причем последняя должна работать в России не меньше трех лет).

Кроме того, можно на протяжении трех лет до момента подачи заявления на ВНЖ владеть российскими государственными облигациями либо недвижимостью стоимостью 30 миллионов рублей.

Похожие программы получения гражданства или вида на жительства за инвестиции действуют на Мальте и Кипре, в странах Карибского региона.

Как полагают в Минэкономразвития, российская программа "золотых паспортов" ускорит технологическое обновление экономики и поможет создать новые рабочие места с достойной зарплатой.