"Старый осел совсем сбрендил": Дерипаска возмущен, что ему снова приписали близость к Путину

Российский бизнесмен Олег Дерипаска возмущен: американская пресса снова пишет о его близости к Путину и работе в его (Путина) интересах.

"Недавно наткнулся в The Hill на очень странную помойную статью некого Осланда. Издание, кстати, публикует время от времени интересные материалы, и они не так откровенно необъективны, как многие другие борзописцы в Вашингтоне", - сообщил Дерипаска в своем Telegram-канале.

Автору досталось от россиянина: "Так и подумалось — видимо, старый осел совсем сбрендил — говоря языком из сказки "Бременские музыканты", если опять хочет продать эту тухлую историю про российских и сан-францисских олигархов, вмешивающихся в дела демократии по всему миру".

Далее олигарх поясняет: ему "просто обидно за не очень информированных вашингтонских читателей, что их кормят такими помоями".

Публикация The Hill, вызвавшая возмущение Дерипаски, называется "Как бороться с финансовой агрессией Путина", ее автор – известный шведский экономист и дипломат Андерс Ослунд, специализирующийся на России и Украине. Также он является научным сотрудником Атлантического совета в Вашингтоне, а его последняя книга называется "Клановый капитализм в России: путь от рыночной экономики к клептократии".

Собственно, в статье автор продолжает тему клептократии и описывает олигархов, которые, по его мнению, действуют в интересах Путина: Константина Малофеева, Евгения Пригожина, Игоря Сечина и Олега Дерипаску.

В феврале этого года Дерипаска разозлился на The Financial Times, которая писала примерно то же самое – о том, что олигарх отмывает деньги в интересах Путина. Тогда бизнесмен назвал статью "очередной порцией брехни".