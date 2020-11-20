"Аэрофлот" передаст "России" все "Суперджеты"

Авиакомпания "Аэрофлот" намерена передать все свои самолеты Sukhoi Superjet 100 дочерней авиакомпании "Россия".

Как ожидается, это произойдет до конца 2022 года. До текущего "дочка" может получить пять самолетов, в следующем — 44, в 2022 году — еще десять.

Общее количество самолетов у авиаперевозчика удвоится: с 54 до более чем 120, сообщает РБК.

Как сообщалось, партию SSJ100 из 59 лайнеров может купить лизинговая компания "ПСБ лизинг" за счет кредита Промсвязьбанка, которому она принадлежит на 100%. Один самолет стоит около $33 млн, вся партия обойдется примерно в 140 млрд руб. Поставки новых "Суперджетов" из этой партии уже в 2020 году планируются "Аэрофлоту", Red Wings, возможно, "Азимуту" и "Якутии".