Российская вакцина от коронавируса поступила в Венгрию

Венгрия получила для исследований образцы вакцины от COVID-19 российского производства.

Как сообщил на своей странице в Facebook министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, образцы препарата доставлены в Будапешт. Теперь местные эксперты приступят к исследованиям вакцины, "чтобы принять максимально обоснованное решение о ее использовании".

Как сообщалось, Еврокомиссия не разрешит Венгрии закупать российскую вакцину от коронавируса, пока та не пройдет сертификацию в Евросоюзе, заявил представитель ЕК Эрик Мамер.

Еврокомиссия, в случае если Венгрия не послушается и доведет до закупок переговоры с Россией и Китае, примет "административные меры".