20 Ноября 2020
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Экономика В России
Коллаж, плата за электричество (2020) | Фото: Накануне.RU

Число приравненных к населению потребителей энергии предложено сократить

Министерство энергетики России для снижения объемов перекрестного субсидирования в электроэнергетике предлагает сократить число потребителей, приравненных к населению.

Речь идет об исполнителях коммунальных услуг, садоводческих или огороднических некоммерческих товариществах, объединениях граждан, приобретающих электроэнергию для хозпостроек, содержащиеся за счет прихожан религиозные организациях. В настоящее время для них действуют сниженные тарифы, а доплачивает за них бизнес.

Замглавы Минэнерго Юрий Маневич заявил о необходимости постепенно снижать объем перекрестного субсидирования, обеспечить прозрачность и справедливость распределения нагрузки от него между категориями бизнеса.

Он отметил, что также нужна более эффективная адресная поддержка малоимущих и социально защищаемых категорий потребителей, пишет "Коммерсант".

Как сообщалось, кабмину России пока не удается согласовать все новые долгосрочные инвестиционные проекты в энергетике с требованием президента РФ Владимира Путина о том, чтобы рост цен на электроэнергию не превышал инфляцию.

Даже в базовом сценарии в 2027–2032 годах рост цены электроэнергии достигнет 5% при ожидаемой инфляции 4%.

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Число приравненных к населению потребителей энергии предложено сократить

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Теги: электроэнергия, цены



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