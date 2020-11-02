Теннисист Рублёв завоевал пятый трофей в сезоне и добыл путёвку на Итоговый турнир ATP

Теннисист Андрей Рублёв в минувшие выходные завоевал пятый трофей в сезоне. Россиянин одержал победу на турнире в австрийской Вене.

23-летний спортсмен в этом году также выигрывал турниры в Дохе, Аделаиде, Гамбурге и Санкт-Петербурге. В 2020 году никто не завоёвывал трофеев больше него (к примеру, у Новака Джоковича - 4 трофея за год, у остальных - 2 и меньше).

Благодаря этому россиянин квалифицировался на Итоговый чемпионат ATP в Лондоне, игры которого пройдут с 15 по 22 ноября. Рублёв - всего лишь пятый представитель России у мужчин в истории, кому удалось завоевать путёвку на турнир восьмёрки сильнейших теннисистов планеты после Евгения Кафельникова, Марата Сафина, Николая Давыденко и Даниила Медведева.

Отметим, что Медведев также отобрался на Итоговый турнир-2020, поэтому у России на нём будет сразу два представителя. До этого два россиянина играли на данном турнире всего лишь раз - Кафельников и Сафин принимали участие в 2000 году.