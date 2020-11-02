Теннисист Рублёв завоевал пятый трофей в сезоне и добыл путёвку на Итоговый турнир ATP

02 Ноября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Здравоохранение просит социализма

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Спорт
Андрей Рублев (2019) | Фото:Wikimedia Commons

Теннисист Рублёв завоевал пятый трофей в сезоне и добыл путёвку на Итоговый турнир ATP

Теннисист Андрей Рублёв в минувшие выходные завоевал пятый трофей в сезоне. Россиянин одержал победу на турнире в австрийской Вене.

23-летний спортсмен в этом году также выигрывал турниры в Дохе, Аделаиде, Гамбурге и Санкт-Петербурге. В 2020 году никто не завоёвывал трофеев больше него (к примеру, у Новака Джоковича - 4 трофея за год, у остальных - 2 и меньше).

Благодаря этому россиянин квалифицировался на Итоговый чемпионат ATP в Лондоне, игры которого пройдут с 15 по 22 ноября. Рублёв - всего лишь пятый представитель России у мужчин в истории, кому удалось завоевать путёвку на турнир восьмёрки сильнейших теннисистов планеты после Евгения Кафельникова, Марата Сафина, Николая Давыденко и Даниила Медведева.

Отметим, что Медведев также отобрался на Итоговый турнир-2020, поэтому у России на нём будет сразу два представителя. До этого два россиянина играли на данном турнире всего лишь раз - Кафельников и Сафин принимали участие в 2000 году.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Теннисист Рублёв завоевал пятый трофей в сезоне и добыл путёвку на Итоговый турнир ATP

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Андрей Рублёв, теннис, ATP, рейтинг, трофеи, итоговый турнир



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети