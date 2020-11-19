19 Ноября 2020
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Общество Свердловская область
ремонт дорог, асфальтоукладчик (2020) | Фото: vologda-oblast.ru

Средний Урал признан одним из лучших регионов в создании безопасных и качественных дорог

Свердловская область на федеральном уровне признана одним из лучших регионов по дорожному строительству в 2020 г. Об этом Накануне.RU сообщили в департаменте информационной политики региона.

За достижение наилучших показателей национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги", заместитель председателя Правительства России Марат Хуснуллин 19 ноября вручил диплом министру транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области Василию Старкову.

"Это хорошая оценка нашей командной работы во главе с губернатором Евгением Куйвашевым. Учитывался целый ряд показателей, в числе которых не только количество уложенного асфальта, но и показатели снижения аварийности на дорогах и смертности в результате ДТП, взаимодействие с общественностью, информационная открытость проекта, скорость контрактации работ и другие", - отметил Василий Старков.

Напомним, что только за этот год регион отремонтировал 180 км трасс и городских улиц. В Уральской столице – это 41 участок дороги, протяженностью 46 км, а в Нижнем Тагиле – 28 (36,8 км). Помимо этого, в рамках нацпроекта в Екатеринбурге обновлено 55 светофоров, закуплено 57 новых низкопольных автобусов на газомоторном топливе, построено восемь автоматических пунктов весового контроля, а также строится и реконструируется Екатеринбургская кольцевая автодорога.

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Средний Урал признан одним из лучших регионов в создании безопасных и качественных дорог

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Теги: безопасные дороги, диплом, дорожное строительство



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