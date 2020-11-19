19 Ноября 2020
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Общество Челябинская область
Посёлок Рудный, школа номер 34 (2020) | Фото: Накануне.RU

Более 184 тысяч южноуральских школьников обеспечены бесплатным горячим питанием

Депутаты комитета ЗСО по социальной политике рассмотрели вопрос об обеспечении горячим питанием учеников младших классов в Челябинской области, передает корреспондент Накануне.RU.

Как сообщил министр образования и науки Александр Кузнецов, по решению губернатора и депутатов из областного бюджета было выделено почти 300 млн рублей на модернизацию пищеблоков. В результате 664 школы обновили оборудование.

Область получила федеральную субсидию в размере почти 612 млн руб. на обеспечение горячего питания школьников. По данным на 10 ноября, на организацию горячего питания направлено 314 млн руб.

В результате более 184 тыс. школьников 1-4 классов обеспечиваются бесплатным горячим питанием.

Кузнецов отметил, что министерство оперативно реагирует на обращение родителей школьников по вопросу питания. С начала учебного года к ним поступило 450 обращений, из них 40% это положительные отзывы. остальные обращения отработаны совместно с муниципалитетами.

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Более 184 тысяч южноуральских школьников обеспечены бесплатным горячим питанием

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Теги: школа, школьник, горячее питание,



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