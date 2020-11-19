Уральский депутат-застройщик призвал выгонять безработных на общественные работы

Депутат екатеринбургской гордумы Владимир Крицкий выступил за общественные работы для безработных, которые стоят на бирже труда, но отказываются от предлагаемых вакансий.

Как передает корреспондент Накануне.RU, такое заявление экс-вице-мэр сделал на совместном заседании комиссий думы по бюджету и по экономическому развитию.

"Я не понимаю, почему все страны мира заставляют безработных работать, а мы платим пособия, повышаем их, но обязанности работать у них не наступает. Приходит человек, спрашивает: "У вас есть работа учителя на заводе? Нет? Поставьте штамп". Это просто выкачивание денег из бюджета", - негодует Крицкий.

По словам народного избранника, его строительная кампания "ЛСР" не может найти сотрудников, потому что никто не хочет устраиваться с биржи труда.

Теперь предложение будет проработано администрацией Екатеринбурга.