39 регионов получат 80 млрд руб. на латание бюджетных дыр

19 Ноября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Эрдоган начинает и выигрывает?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Экономика В России Москва
Коллаж, бабушка, деньги (2020) | Фото: Накануне.RU

39 регионов получат 80 млрд руб. на латание бюджетных дыр

39 российских регионов получат 80 млрд руб. из резервного фонда правительства на латанию бюджетных дыр.

"В нынешней ситуации у многих регионов возникают сложности с исполнением бюджета. Правительство продолжит поддерживать субъекты Российской Федерации. Многие предприятия, малый и средний бизнес до конца так и не восстановились. А объёмы налоговых и неналоговых доходов, которые поступают в бюджеты регионов, снизились. Чтобы обеспечить их устойчивость, мы уже направили более 200 млрд руб.. Сегодня выделим ещё 80 млрд руб. для компенсации тех поступлений, которые недополучили в ряде регионов. Средства получат 39 субъектов Федерации. Рассчитываем, что это позволит регионам выровнять ситуацию, выполнить все социальные обязательства перед людьми в приоритетном порядке, а также направить их на решение задач по борьбе с распространением коронавирусной инфекции", - заявил сегодня на совещании с министрами глава российского правительства Михаил Мишустин.

Глава Минфина Антон Силуанов отметил, что это будет уже третий транш от федерального центра регионам на закрытие выпадающих доходов, деньги получат те субъекты, у которых на 1 ноября доходы снизились от плановых.

О выделении этих денег накануне во время совещания по ситуации с коронавирусом говорил Владимир Путин.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

39 регионов получат 80 млрд руб. на латание бюджетных дыр

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: михаил мишустин, бюджеты, дефицит, антон силуанов



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети