39 регионов получат 80 млрд руб. на латание бюджетных дыр

39 российских регионов получат 80 млрд руб. из резервного фонда правительства на латанию бюджетных дыр.

"В нынешней ситуации у многих регионов возникают сложности с исполнением бюджета. Правительство продолжит поддерживать субъекты Российской Федерации. Многие предприятия, малый и средний бизнес до конца так и не восстановились. А объёмы налоговых и неналоговых доходов, которые поступают в бюджеты регионов, снизились. Чтобы обеспечить их устойчивость, мы уже направили более 200 млрд руб.. Сегодня выделим ещё 80 млрд руб. для компенсации тех поступлений, которые недополучили в ряде регионов. Средства получат 39 субъектов Федерации. Рассчитываем, что это позволит регионам выровнять ситуацию, выполнить все социальные обязательства перед людьми в приоритетном порядке, а также направить их на решение задач по борьбе с распространением коронавирусной инфекции", - заявил сегодня на совещании с министрами глава российского правительства Михаил Мишустин.

Глава Минфина Антон Силуанов отметил, что это будет уже третий транш от федерального центра регионам на закрытие выпадающих доходов, деньги получат те субъекты, у которых на 1 ноября доходы снизились от плановых.

О выделении этих денег накануне во время совещания по ситуации с коронавирусом говорил Владимир Путин.